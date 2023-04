Gojković: Crna Gora dobila tešku grupu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore dobila je tešku grupu na Svjetskom prvenstvu u Fukuoki, a dodatna komplikacija je kvalitet rivala sa kojima se ukršta u nokaut fazi, kazao je selektor Vladimir Gojković.

Voljom žrijeba u Atini crnogorska selekcija za rivale u D grupi dobila je Španiju, Južnu Afriku i Srbiju.

On smatra da je Španija prvi favorit u grupi, dok je Južna Afrika autsajder.

“U grupi je i Srbija o kojoj znamo sve. Dodatna komplikacija je što se timovi iz naše grupe ukrštaju sa grupom u kojoj su Hrvatska, Mađarska i domaćin Japan. Ali, kako je tako je, možda je moglo malo lakše da bude”, rekao je Gojković nakon žrijeba.

On je najavio za 15. maj početak priprema za šampionat svijeta.

“Sada znamo rivale, imaćemo dva mjeseca priprema, od 15. maja, spremaćemo se da probamo da napravimo dobar rezultat”, rekao je Gojković.

U A grupi igraće Sjedinjene Američke Države, Australija, Kazahstan i Grčka, U B grupi su Kina, Francuska, Kanada i Italija, dok su voljom žrijeba u C grupu svrstani Hrvatska, Mađarska, Brazil i Japan.

Pobjednici grupa plasiraće se direktno u četvrtfinale, dok će drugoplasirane i trećeplasirane selekcije razigravati za plasman među osam najboljih.

