Glavni grad – Za sport u 2023. godini 3,5 miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Glavni grad će za potrebe podgoričkih klubova, javnu funkciju, brojne manifestacije i akcije koje organizuje i podržava Sekretarijat za kulturu i sport, u 2023. godini izdvojiti oko 3,5 miliona EUR, saopšteno je iz tog Sekretarijata.

Navodi se da je javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija, koji je raspisao Sekretarijat za kulturu i sport, završen danas.

Na konkurs se prijavilo 115 klubova, kojima će biti podijeljeno 250 hiljada EUR.

“Kada kompletna procedura Konkursa prođe bez žalbi klubova, onda je negdje jasno da je Komisija posao odradila na kvalitetan način. Drago mi je zbog toga, a isto tako sam ponosan na sve koji su doprinijeli da budžet za Konkurs ove godine bude uvećan dva i po puta”, rekao je pomoćnik sekretarke za kulturu i sport Miloš Antić.

On je siguran da će opredijeljeni novac biti prava podrška klubovima u cilju ostvarivanja što boljih rezultata na domaćoj i međunarodnoj sceni.

On je najavio nove akcije sa ciljem promocije podgoričkog i crnogorskog sporta, kao i unaprjeđenje infrastrukture i stvaranje neophodnih uslova za bavljenje sportom.

Prema njegovim riječima, Glavni grad će po osnovu Javne funkcije, za treninge u SC Morača (velika, mala i borilačka sala), na gradskom bazenu (otvoreni i zatvoreni), strelištu Ljubović i u borilačkoj dvorani (nekadašnja sala Venom), za najbolje klubove izdvojiti milion EUR.

Dodatnih milion i 225 hiljada opredijeljeno je klubovima čiji je Glavni grad osnivač i našim najtrofejnijim klubovima . Tako će za ŽRK Budućnost i Košarkaški klub Budućnost Voli biti izdvojeno po 500.000 eura, Odbojkaški klub Budućnost inkasiraće 100.000, Muški rukometni klub Budućnost 75.000, a Plivački vaterpolo klub Budućnost 50.000 EUR.

“Uz organizaciju tradicionalnih manifestacija Sekretarijata za kulturu i sport, podršku i finansiranje brojnih aktivnosti u sportu (profesionalnom, rekreativnom, školskom, dječijem, paraolimpijskom…), domaćinstva međunarodnih takmičenja, izdavačku djelatnost i međunarodnu saradnju dolazimo do gore planirane pomenute brojke od oko 3,5 miliona EUR ulaganja u podgorički sport u 2023. godini”, rekao je Antić.

On je kazao da su svjesni da sport i sportisti zaslužuju više i da će truditi da praksa povećanja izdvajanja za sport bude nastavljena i u budućnosti.

