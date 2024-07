Glavni grad preuzeo Budućnost

Podgorica, (MINA) – Glavni grad preuzeo je osnivačka prava nad Ženskim rukometnim klubom Budućnost Bemaks, odlučeno je na sjednici Skupštine.

Za tu odluku gasaa su 34 odbornika, uz po jedan protiv i uzdržan.

Predlagač te inicijative Luka Rakčević kazao je da je tim potezom spašen ŽRK Budućnost.

“Nijesmo dozvolili da se na 75. rođendan klub ugasi. Ostaćemo upamćeni, jer smo napravili dobro djelo i spasili klub” kazao je Rakčević.

Povratkom Glavnog grada u upravljačku strukturu poslije više od dvije decenije, Budućnost će ugasiti finansijski požar koji je nastao izlaskom generalnog sponzora, kompanije Bemaks.

U jednom trenutku bilo je upitno i postojanje kluba, ali je promjenom vlasništva to riješeno.

Klub će učestvovati i u Ligi šampiona, iako je i to bilo upitno.

Glavni grad je u Budžetu za 2024. godinu namijenio 500.000 EUR za Budućnost, ali po zakonu nije smio da mu prebaci taj novac, jer to može da radi samo sa klubovima čiji je osnivač.

