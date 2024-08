Glavni grad i zvanično preuzeo ŽRK Budućnost

Podgorica, (MINA) – Gradonačelnica Podgorice Olivera Injac potpisala je sa osnivačima Ženskog rukometnog kluba Budućnost Ugovor o preuzimanju osnivačkih prava, čime je ozvaničeno preuzimanje kluba kojim će ubuduće upravljati Glavni grad.

Inajc je, nakon potpisaivanja Ugovora, kazala da su preuzimanjem ŽRK Budućnost u veoma teškom trenutku za klub, pokazali odgovornost, ali i brigu za taj sportski kolektiv sa dugom i bogatom tradicijom.

“Budućnost predstavlja posebnu vrijednost za Podgoricu, ali i za cijelu Crnu Goru i ne mogu da ne prokomentarišem da sport u našoj državi nije zaobišla politika i da su partijski interesi veoma često bili artikulisani unutar sportskih klubova. Možda je ŽRK Budućnost upravo jedan od takvih primjera”, kazala je Injac.

Ona je naglasila da je zajedno sa predsjednicom Skupštine Glavnog grada Jelenom Borovinić Bojović odlučila da podrži klub i pokrene inicijativu kako bi Glavni grad preuzeo osnivačka prava sa ciljem da stabilizujemo prilike.

“Da ovaj klub u narednom periodu bude mjesto za mnoge mlade djevojke i žene koje su talentovane da igraju rukomet i da ŽRK Budućnost ponovo bude ponos i brend Glavnog grada i Crne Gore. Uvjerena sam da je ulaganje u sport i mlade ključno za jedan grad i državu te u tom smislu je ova odluka važna uprkos tome što je nosila određenu političku težinu i što su neki ljudi željeli da je na taj način iskoriste”, rekla je Injac.

Ona smatra da je mnogo važniji cilj i svrha te odluke da se preuzme klub i da se stvore uslovi kako bi se u narednom periodu puno bolje i afirmativnije radilo na promociji ženskog rukometa i kako bi klub ponovo doživio staru slavu.

Izvršna direktorica kluba Maja Bulatović kazala je da je danas i formalno završena procedura oko preuzimanja ŽRK Budućnost.

“Možemo sa ponosom reći da je od danas Glavni grad 100 odsto vlasnik kluba. Željela bih da se još jednom zahvalim gradonačelnici Injac, predsjednici Skupštine Jeleni Borovinić Bojović kao i zamjeniku Rakčeviću koji su veoma brzo, u najtežem trenutku za klub od njegovog postojanja, reagovali na ovakav način. Klub je spašen i po meni sad ima veliku sigurnost i stabilnost kako više nikad ne bi došao u situaciju u kakvoj je sad”, rekla je Bulatović.

Ona se zahvalila i svim odbornicima koji su pružili podršku, navodeći da se i na sjednici Skupštine Glavnog grada potvrdilo da je ŽRK Budućnost veliki brend Crne Gore.

Legendarna rukometašica podsjetila je da se Budućnost, nakon iznenadnog odlaska generalnog sponzora, našla u teškoj situaciji – bezizlaznoj.

Glavni grad je u prethodnom periodu preuzeo Plivački vaterpolo klub Budućnost.

