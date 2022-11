Galeb poražen i u revanšu

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Galeb Liko Soho Groupa nastup na evropskoj sceni ove sezone završili su u prvom kolu Čelendž kupa.

Galeb je večeras u Baru, u revanš meču, poražen od

holandskog Slidrehta 3:0, po setovima (25:16, 25:19 i 25:20).

Zvanični i sedmostruki šampion Holandije i prvi duel pred svojim navijačima dobio je 3:0.

Do pobjede u revanšu došao je nakon 67 minuta igre.

Slidreht će u drugom kolu igrati protiv slovenačkog Krima iz Ljubljane (13/15 – 20/22. decembar).

Barski tim se dvomečom sa Slidrehtom nakon 11 sezona vratio se na evropsku scenu.

