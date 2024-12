Furtula i Pešić, odnosno Vuković i Drobnjak podijelili nagrade za atletičare godine

Podgorica, (MINA) – Član Atletskog kluba Podgorica, Danijel Furtula i Darko Pešić iz cetinjskog Lovćena podijeli su nagradu za najboljeg atletičara Crne Gore u 2024. godini, u tradicionalnom izboru Atletskog saveza.

Upravni odbor je odlučio i da isto priznanje u ženskoj konkurenciji podijele Marija Vuković iz Lovćena i Anđela Drobnjak, članica bjelopoljskog Jedinstva.

Furtula je u godini na izmaku osvojio srebrnu medalju u bacanju diska na Prvenstu malih zemalja Evrope, bio je 13. na zimskom Evropskom kupu bacača i 30. na Evropskom prvenstvu.

Njegov najvrjedniji rezultat po IAAF tablicama iznosi 1103 boda (62,34m).

Pešić je osvojio 21. mjesto na Prvenstvu Evrope za seniore u desetoboju, u trci na 100 metara zauzeo je 42. mjesto na Olimpijskim igrama u Parizu, dok je 37. bio na 60 metara sa preponama na Evropskom prvenstvu u dvorani.

Njegov najbolji rezultat po IAAF tablicama iznosi 1037 bodova.

Vuković je bila srebrna u skoku u vis na Prvenstvu malih zemalja Evrope, osvojila je sedmo mjesto na Prvenstvu Balkana, a učestvovala je i na EVropskom prvenstvu.

Njen najvrjedniji rezultat po IAAF tablicama iznosi 994 boda.

Drobnjak je u trci na 100 metara sa preponama osvojila drugo mjesto na Prvenstvu malih zemalja Evrope, bila je četvrta na Prvenstvu Balkana za seniore u sedmoboju.

Postavila je i rekord Crne Gore za seniorke u sedmoboju sa 4932 boda.

Njen najbolji rezultat po IAAF tablicama iznosi 958 bodova (100m prepone – 14,48s).

Najbolji juniori su Matija Vojvodić, Enes Erović i Vesna Kljajević, a mlađi juniori Radovan Sošić i Anđela Đuranović.

Za najbolje u pionirskoj konkurenciji proglašeni su Matija Damjanović i Amra Hubanić, dok su najbolji veterani Gojko Banjević, Dragoljub Koprivica i Vesna Pavlićević.

Na prigodnoj svečanosti dodijeljena su specijalna i posebna priznanja za ostvarene rezultate na domaćoj i međunardnoj sceni u 2024. godini.

Predsjednik Milorad Vuletić je, analizirajući 2024. godine, kazao da su sve planirane aktivnosti realizovane.

Prisutne je pozdravio i Zoran Jojić iz Ministarstva sporta i mladih.

