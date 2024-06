Fudbalska infrastruktura u Crnoj Gori bogatija za četiri terena

Podgorica, (MINA) – Fudbalska infrastruktura u Crnoj Gori biće bogatija za terene u Tuzima, Plavu i Podgorici, u koje je Fudbalski savez uložio oko 800 hiljada EUR, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da se radovi na dva terena u Tuzima, sa prirodnom i vještačkom podlogom, privode kraju.

“Za te terene, koji se rade u sklopu izgradnje nove tribine stadiona FK Dečić, Fudbalski savez izdvojio je oko 380 hiljada EUR”, stoji u saopštenju.

Saopšteno je i da se vrijedna investicija sprovodi i u Plavu, gdje će stadion Jezera na Racini dobiti novu vještačku podlogu, namijenjenu za trenažni proces svih kategorija tog kluba.

“Za tu namjenu Fudbalski savez opredijelio je blizu 200 hiljada EUR”, piše u saopštenju.

IZ Fudbalskog saveza podsjećaju i da je u Podgorici završen teren sa vještačkom podlogom, koji će koristiti FK Stari aerodrom.

“Nalazi se u blizini stadiona OFK Titograd na Starom aerodromu, a vrijednost investicije je oko 220 hiljada EUR”, stoji u saopštenju.

