Fudbal – Omladinci sa Engleskom, Austrijom i Velsom

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore u preliminarnoj rundi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo igraće u grupi 12 sa Engleskom, Austrijom i Velsom, odlučeno je žrijebom u Nionu.

Domaćin turnira, koji je na programu u oktobru, biće Crna Gora.

Po dvije prvoplasirane selekcije, kao i najbolja trećeplasirana, izboriće plasman u elitnu rundu.

Kadetska reprezentacija u elitnoj rundi kvalifikacija nadmetaće se u grupi 2, sa selekcijama Velsa, Škotske i Islanda.

Plasman na završni turnir tražiće na turniru u Velsu, od 22. do 28. marta naredne godine.

Plasman na završnicu prvenstva, koje će 2023. godine biti odigrano u Mađarskoj, obezbijediće osam prvoplasiranih i sedam drugoplasiranih reprezentacija.

Protivnike je saznala i generacija do 17 godina, koja će u preliminarnoj rundi igrati sa Portugalom, Češkom i Albanijom.

Turnir će biti odigran u Portugalu, u novembru naredne godine.

