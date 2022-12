FSCG – Produžena saradnja sa Radulovićem

Podgorica, (MINA) – Miodrag Radulović još godinu obavljaće funkciju selektora muške fudbalske reprezentacije Crne Gore, odlučio je Izvršni odbor (IO) Fudbalskog saveza.

Radulović je za selektora crnogorskih fudbalera imenovan 28. decembra prošle godine, kada je na klupi zamijenio Faruka Hadžibegića.

Saradnja je na godinu dana produžena i sa Goranom Perišićem koji će voditi kadetsku selekciju (2006. godište) u elitnoj rundi kvalifikacija, a zatim preuzeti omladinsku reprezentaciju (2005. godište).

“Radovan Kavaja će tokom naredne godine predvoditi kadetsku (U17), Mirko Marić biti na čelu ženskih selekcija, dok će Sveto Ljesar predvoditi futsal selekcije. Za selektora mlade (U21) reprezentacije imenovan je Nikola Rakojević, stručnjak koji je u bogatoj trenerskoj karijeri, osim velikog broja klubova, predvodio i mladu reprezentaciju Jugoslavije”, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Navodi se da će sa Rakojevićem biti potpisan ugovor na dvije godine, odnosno do kraja kvalifikacija za U21 Evropsko prvenstvo koje se igra 2025. godine.

Najmlađu nacionalnu selekciju (U15) prevodiće Minja Ljumović, mladi stručnjak koji je trenersku karijeru počeo 2014. godine u omladinskim selekcijama Koma, dok je posljednje dvije sezone radio u OFK Mladost DG i Otrant-Olympic.

Izvršni odbor zahvaljuje se dosadašnjim selektorima mlade i omladinske reprezentacije, Miodragu Vukotiću i Slobodanu Draškoviću, na saradnji i doprinosu koji su dali tokom njihovog angažmana u nacionalnim selekcijama.

Na današnjoj sjednici prihvaćeni su izvještaji Komisije za takmičenje, Sudijske, Disciplinske i Komisije za bezbjednost i sigurnost o jesenjem dijelu sezone 2022/23.

Usvojen je i predlog kalendara za proljećni dio, kojim je nastavak Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige predviđen za 18. februar.

Drugoligaši će mečeve 20. kola odigrati 5. marta.

Finalna utakmica Kupa Crne Gore biće odigrana 30. maja 2023. godine.

Izvršni odbor prihvatio je i predlog promjene sistema takmičenja mlađih selekcija – omladinske i kadetske lige – koji predviđa organizaciju Prve i Druge lige u za ova dva uzrasta, uz primjenu principa promocije i relegacije.

Stručna služba Fudbalskog saveza, u saradnji sa Kancelarijom za omladinski fudbal, izradiće Propozicije kojim će biti definisani svi uslovi i pravila vezani za učešće u takmičenju.

Usvojen je i predlog o organizaciji pionirske lige na nacionalnom nivou, u kojoj bi učestvovalo 12 ekipa, dok će se liga pjetlića na nivou Udruženja klubova FSCG igrati sa devet igrača na terenu dimenzija 60×40 i dva poluvremena u trajanju od po 30 minuta.

Broj učesnika tog takmičenja određivaće se na osnovu interesovanja, dok će u ovim takmičenjima moći da učestvuju i po dvije djevojčice.

Članovima Izvršnog odbora prezentovane su izmjene UEFA Pravilnika o licenciranju klubova i finansijskoj održivosti koje će klubovi morati da ispune kako bi učestvovali u kvalifikacijama za Ligu šampiona, Ligu Evrope i Ligu konferencija.

Jednoglasno je donijeta odluka uvođenju sistema licenciranja klubova za nacionalna takmičenja (Prva i Druga liga) koji će početi da se primjenjuje od sezone 2025/26.

Vođenje procesa, izrada Pravilnika i njegova dalja implementacija biće u nadležnosti Odjeljenja za licenciranje klubova FSCG.

Izvršni odbor prihvatio je zahtjeve FK Jezero za finansiranje projekta izgradnje novog stadiona u Plavu, OFK Grbalj za reparaciju terena sa vještačkom podlogom, kao i molbu organizatora turnira Cross park 2023 za finansijsku pomoć u organizaciji.

