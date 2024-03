FSCG i Crnogorski Telekom nastavljaju saradnju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski Telekom i Fudbalski savez Crne Gore (FSCG) produžili su saradnju na još godinu.

Crnogorski Telekom biće zlatni sponzor fudbalske reprezentacije Crne Gore, a ugovor o nastavku saradnje potpisali su predsjednik FSCG Dejan Savićević, izvršni direktor Crnogorskog Telekom Stjepan Udovičić i direktor Komericijalnog sektora Predrag Perković.

Predsjednik Savićević kazao je da je dugotrajna saradnja Crnogorskog Telekoma i Fudbalskog saveza najbolji pokazatelj dijeljenja zajedničkih vrijednosti.

“Izuzetno me raduje što danas imamo priliku da produžimo saradnju sa Crnogorskim Telekomom, partnerom koji je sa nama praktično od prvog dana postojanja Fudbalskog saveza. Dugotrajna saradnja sa vodećim telekomunikacionim operatorom u našoj zemlji najbolji je pokazatelj dijeljenja zajedničkih vrijednosti, posvećenosti i predanosti ostvarenju zajedničkih ciljeva”, rekao je Savićević.

On očekuje da će u novom poglavlju saradnje biti prilike da zajedno proslavljaju velike uspjehe.

Izvršni direktor Crnogorskog Telekoma Stjepan Udovičić kazao je da je da podrška fudbalu u Crnoj Gori predstavlja posebno zadovoljstvo, imajući u vidu društvenu važnost tog sporta i nesumnjiv potencijal.

On je poželio novom Selektoru i reprezentaciji odlične rezultate u predstojećem periodu.

“Telekom i Fudbalski savez imaju ozbiljnu istoriju, bili smo podrška u vrijeme rezultata koji se pamte i uvjeren sam da ćemo zajedno nastaviti da iznenađujemo. Ukoliko bi trebalo u par riječi da opišem ličnu impresiju crnogorskog fudbala, to bi bili nezaboravni momenti, talenat i strast”, rekao je Udovičić.

On je naglasio da vjeruje u zajedničku saradnju, rezultate i aktuelnu sinergiju legendarnih aktera jugoslovenskog fudbala.

“Duže od deceniju i po saradnje znače tradicionalan odnos i prepoznavanje tog odnosa u široj javnosti. Smatram i da Telekomu – kao dijelu Dojče Telekoma – najvrijednijeg telekomunikacionog brenda na svijetu, logično pripada zlatni status u okvirima crnogorskog sporta koji je dostizao izuzetan nivo”, rekao je direktor Crnogorskog Telekoma.

On je naglasio da zajedno, timski, nastavljaju dalje, do nekih novih, iznenađujuće dobrih rezultata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS