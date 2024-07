Francuska autogolom do četvrtfinala

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Francuske plasirali su se u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Francuska je večeras u Dizeldorfu, u osmini finala, savladao Belgiju 1:0.

Pobjednika je odlučio autogol Jana Fertongena u 85. minutu, nakon šuta Kolo Muanija.

Francuska će u četvrtfinalu igrati sa pobjednikom večerašnjeg duela Portugala i Slovenije.

