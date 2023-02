Favoriti ubjedljivi u drugom kolu

Podgorica, (MINA) – Favoriti za trofej opravdali su ulogu favorita i upisali pobjede u drugom kolu 75. Prvenstva Crne Gore u šahu.

U duelu na prvom stolu, Denis Kadrić je nadigrao Miloša Vlatkovića, dok je Pavel Anisimov prihvatio je izazov i u oštroj igri primorao mladog Vuka Miletića na predaju nakon svega 23 poteza.

U najdužoj partiji, koja je trajala više od pet sati, Luka Drašković i Armin Mušović najmlađi crnogorski velemajstor je uspio da slavi nakon izuzetno zanimljive i velike borbe.

Velemajstor Dragiša Blagojević i Milo Pobor odigrali su još jednu međusobnu partiju u kojoj je viđena Škotska odbrana, a iskusni velemajstor je došao do cijelog poena, ne dozvolivši iznenađenje.

Aleksandar Tomić je do poena protiv Veljka Šćekića došao nakon velike borbe u dalekoj završnici.

Maksimalni nakon dva kola su i Nebojša Nikčević, Peko Đurović, Miloš Pečurica, Bogdan Podlesnik, Veljko Draganić i Andrej Šuković.

Sjutra je na programu treće kolo u kome se izdvajaju dueli maksimalnih: Nikčević – Kadrić, Anisimov – Pečurica, Podlesnik – Drašković, Blagojević – Šuković, Draganić – Tomić, Kalezić – Đurović…

Partije počinju u 16 sati i 30 minuta.

