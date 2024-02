Favoriti opravdali očekivanja, slavio i Božidar Ivanović

Podgorica, (MINA) – Favoriti za trofej na 76. Prvenstvu Crne Gore u šahu opravdali su očekivanja i upisali pobjede.

Prvi favorit po rejtingu Denis Kadrić iskoristio je prednost pješaka više u partiji sa Danilom Nenezićem, dok je u reprezentativnom duelu, Nikita Petrov preciznom igrom savladao Alenu Skvorcovu.

Zanimljiva borba viđena je u duelu Nikole Đukića i Srećka Đukanovića.

Desetostruki prvak Crne Gore, Đukić iskoristio je taktički momenat i žrtvom dame za topa i dvije figure, došao do prednosti, koju je preciznom igrom realizovao.

Slavio je i Luka Drašković protiv Milorada Ratkovića, dok je Blažo Kalezić opravdao ulogu favorita protiv Milojka Kandića.

Pobjedu je upisao i legendarni Bozidar Ivanovic, koji je filigranskom tehnikom u dalekoj završnici nadigrao Dragoljuba Abramovića i iskoristio njegove neopreznosti.

Šampionat, koji je okupio 52 takmičara, zvanično je otvorio predsjednik Šahovskog saveza Jovan Milović, koji pozdravio je prisutne i poželio im sreću na turniru.

On je istakao jasnu opredeljenost Šahovskog saveza da nastavi odlučnim koracima svoju misiju u popularizaciji drevne igre.

Sjutra je na programu drugo kolo, a rivali će biti Draganić – Kadrić, Petrov – Skvorcov, Nikač – Đukić, Drašković – Podlesnik, Vukčević – Kalezić, Smirnov – Žerebecova, Mušović – Ivanović…

Zlatni sponzor prvenstva je kompanija Kodio.

Nagradni fond šampionata iznosi 15.000 EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS