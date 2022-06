Farmanova i POK produžili saradnju

Podgorica, (MINA) – Paraolimpijski komitet Crne Gore (POK) i Farmanova /Pharmanova/ za još godinu produžili su ugovor o sponzorstvu.

Ugovor o nastavku saradnje krovne sportske asocijacije osoba sa invaliditetom i farmaceutske kompanije potpisali su predsjednik Igor Tomić i izvršni direktor za Crnu Goru Vojin Ramović.

Ugovorom je predviđeno da dio sredstava od svake prodate kutije Magnezijum 300 Direkt i novog proizvoda Magnezijum 400 + B6, bude doniran paraolompijskim sportistima.

Ramović je kazao da je srećan što se već četvrtu godinu razvojni put Farmanove u Crnoj Gori ukršta sa putevima crnogorskih paraolimpijaca.

“Tu smo da jedni sa drugima podijelimo radost, energiju, ljubav, nadu i pružimo podršku. Jer uz prijatelje kakve smo stekli među paraolimpijcima, mi učimo kako da životni i poslovni izazovi budu podnošljiviji i premostivi”, rekao je Ramović.

Tomić se u ime sportista i crnogorskog paraolimpijskog pokreta zahvalio kompaniji Farmanova i direktoru Ramoviću.

“Ponosni sam na Farmanovu, idemo dalje – zajedno”, rekao je Tomić.

POK i Farmanova sarađuju od početka maja 2019. godine.

