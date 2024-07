Evropske i medalje sa turnira Svjetske lige krunislale uspješnu polusezonu Iskre

Podgorica, (MINA) – Karatisti Iskre sjajnim nastupom na Svjetskoj ligi u Poreču završili su polusezonu, koja je po svemu ostvarenom nadmašila sva očekivanja, saopšteno je iz tog kluba.

Navodi se da će se 2024. godina pamtiti i po tri osvojene evropske medalje, šest sa Svjetskih liga za mlade i jedna sa šampionata Balkana.

“Kada se tim rezultatima doda 48 medalja sa zvaničnog Prvenstva i Kupa Crne Gore, od kojih je 14 bilo zlatnih, jasno je da je kurs Karate kluba Iskra na pravom putu. U pomenutom bilansu nema medalja sa kadetsko-juniorskog prvenstva, gdje je Iskra dominantna na državnom nivou”, saopšteno je iz danilovgradskog kluba.

Navodi se da kvalitet takmičara Iskre potvrđuju i njihovi plasmani na rang listi Svjetske karate federacije.

“Evropski kadetski šampion Vuk Vučinić zauzima drugo mjesto, dok je Katarina Vlahović peta i to je najbolja pozicija nekog crnogorskog takmičara u katama u svim uzrasnim kategorijama”, stoji u saopštenju.

Ponosni su i na uspjehe Anesa Arifaja i Balše Vojinovića, koji zauzimaju prvo mjesto u kadetskoj, odnosno drugo u juniorskoj konkurenciji u svojim kategorijama.

“Raduju nas, osim rezultata na tatamiju, uspjesi naših takmičara i u školi. Čak osam naših takmičara upisalo je sportsku gimnaziju i najbrojniji su bili kao klub prilikom upisa u prethodnoj genereraciji. Ove godine naš Nikola Stanišić bio je prvi na rang listi”, stoji u saopštenju.

Saopšteno je da će karatisti Iskre biti na zasluženom odmoru do 1. avgusta.

“Od 15. do 19. avgusta očekuje nas kamp u Plavu na kojem su učešće potvrdili osvajači evropskih i svjetskih medalja iz Crne Gore i država regiona, kako u muskoj, tako i ženskoj konkurenciji. To je pokazatelj da je rad Iskre prepoznat i van granica Crne Gore”, piše u saopštenju KK Iskra.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS