Engleska i Danska bez pobjednika

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Engleske i Danske igrali su danas u Frankfurtu neriješeno 1:1, u utakmici drugog kola C grupe Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Engleska je povela golom Herija Kejna u 18. minutu.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat Morten Hjulmand u 34. minutu.

Pobjednika nije bilo ni u drugom meču te grupe, u kojem su Slovenija i Srbija igrali u Minhenu 1:1.

Srbija je do boda, prvog na šampionatu, došla golom u šestom minutu sudijske nadoknade.

Slovenija je povela golom Žana Karničnika u 69. minutu.

Izjednačujući pogodak, u posljednjim sekundama utakmice, postigao je Luka Jović, koji se najbolje snašao nakon kornera i savladao slovenačkog golmana Jana Oblaka.

Engleska je, uoči posljednjeg kola, vodeća na tabeli sa četiri boda, Danska i Slovenija imaju po dva, a Srbija jedan.

Za 21 sat u Gelzenkirhenu zakazan je duel D grupe, između Španije i Italije.

U toj grupi, Hrvatska i Albanija igrali su juče 2:2.

