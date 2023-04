Ekonomski fakultet maksimalan, u polufinalu i Građevinski i PMF

Podgorica, (MINA) – Košarkaške ekipe Ekonomskog, Građevinskog i Prirodno-matematičkog fakulteta igraće u polufinalu Meridianbet Studentske lige Crne Gore.

Ekipa Ekonomskog fakulteta je u četvrtfinalnom duelu savladala Pravni fakultet 55:36 i zadržala maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Tačku na susret stavila je jedina djevojka u timu – Anica Beljkaš, poenima iza linije 6,75 metara.

Iznenađenje dana priredili su košarkaši Građevinskog fakulteta koji su savladali Elektrotehnički fakultet, finalistu prošle sezone, 45:42.

U pobjedničkoj ekipi najefikasniji je bio Luka Rakočević sa 16 poena, dok je u poraženom sastavu bolji od ostalih bio Marko Raičković sa 11 koševa.

PMF je nastup u polufinalu izborio pobjedom protiv Biotehničkog fakulteta rezultatom 61:56.

Junak trijumfa bio je Filip Maraš sa 21 poenom.

Posljednji polufinalista biće poznat u utorak, nakon duela Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i Medicinskog fakulteta.

