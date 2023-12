Džudisti Ibra zaustavljeni u prvom kolu

Podgorica, (MINA) – Džudisti Ibra debitantski nastup u Ligi šampiona završili su na startu turnira.

Ibar je danas u Beogradu, u neizvjesnom meču, poražen od francuskog Sartovila 3:2.

Pobjede za rožajski tim ostvarili su Holanđanin Frank De Vit (do 81) i Anto Dubreta (do 90), dok su Jahja Nurković (do 73), Novo Raičević (do 90) i Karamat Huseinov (do 66).

Kapiten Ibra, Srđan Mrvaljević, kazao je da je meč bio izjednačen do samog kraja, a u odlučujućoj borbi (do 66) bili su u vođstvu do samog kraja.

“Kao kapiten ekipe mogu reći da sam preponosan na momke sa koliko želje, žara i hrabrosti su se borili. Zaista je malo falilo i tvrdim da smo prošli Francuze da bi osvojili medalju. Pred ovom ekipom je svijetla budućnost. Zahvaljujem našim navijačima u Beogradu čija podrška nam je ulivala veliku snagu”, rekao je Mrvaljević.

Trener Omer Nurković kazao je da su njegovi takmičari odradili nevjerovatan meč, pun preokreta i iznenađenja.

“Nažalost na kraju smo izgubili minimalnim rezultatom. Obećavam da ćemo se sljedeće godine vratiti po ono što nam je ove za dlaku izmaklo”, kazao je Nurković.

