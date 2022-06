Džiu džicu reprezentatiovci gosti Laloševića

Podgorica, (MINA) – Ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević uručio je danas džiu džicu reprezentativcima rješenje o utvrđenom statusu perspektivnog sportiste, na osnovu kojeg su i stekli pravo na jednogodišnju stipendiju.

Rješenja su uručena Ani Asanović, Nikoli Vuleviću i Balši Đurišiću.

U delegaciji Džiu džicu saveza, koja je bila gost ministra Laloševića, bili su i Nikola Ašanin, Dejan Vukčević i Saša Boltić.

Lalošević je je kazao da je zadovoljan kada vidi da ministarstvo, koje ima za cilj da izrodi nove sportiste i dodatno motiviše već aktivne da nastave da se bave tim plemenitim pozivom, upravo i uspije u toj namjeri i zaslužno nagradi one koji su svijetla budućnost crnogorskog sporta.

“Ana, Balša i Nikola su primjer da je naša država bogata sjajnim, mladim, talentovanim i posvećenim ljudima. Zadovoljstvo mi je bilo da im uručim rješenja”, kazao je Lalošević.

Rukovodstvo saveza, kao i sportisti, zahvalili su se ministru Laloševiću na prijemu, navodeći da se nadaju da će i u budućnosti nastaviti saradnju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS