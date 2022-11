Dvorana Morača spremna za start EP

Podgorica, (MINA) – Dvorana Morača spremna je za najveći međunarodni sportski događaj nakon obnove nezavisnosti, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

U najvećoj crnogorskoj dvorani od sjutra će se igrati utakmice grupe D na Evropskom prvenstvu, čiji domaćini su još Slovenija i Sjeverna Makedonija.

“Nakon višemjesečnih priprema i radova na adaptaciji kako bi se ispunili visoki standardi Evropske rukometne federacije, kapacitet dvorane smanjen je na 4.072 mjesta”, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Navodi se da je u prodaji ostao još mali broj ulaznica.

“Obezbijedite svoju ulaznicu u što kraćem roku i budite dio rukometnog spektakla”, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

