Đukić i Petrov na čelu tabele

Podgorica, (MINA) – Nikola Đukić i Nikita Petrov dijele čelnu poziciju nakon petog kola 76. Prvenstva Crne Gore u šahu.

Đukić je savladao Artema Smirnova i potvrdio kandidaturu za novi trofej.

Desetostruki šampion Crne Gore je, u meču gdje je igrana sicilijanska odbrana, postepeno pojačavao za nijansu bolju poziciju, koju je stekao nakon otvaranja.

Petrov je ostvario važnu pobjedu crnim figurama protiv Andreja Šukovića.

Igrana je varijanta izmjene slovenske odbrane, a Petrov se opredijelio za varijantu sa postavom iz “kamenog zida” holandske odbrane.

Osvojio je pješaka na b2, a zatim u taktičkom nadmudrivanju bio vještiji i nanio prvi poraz Šukoviću.

U šestom kolu, sastaju se vodeći Petrov i Đukić, a bijele figure imaće Petrov.

U duelu na prvom stolu, između vodećih do ovog kola, reprezentativnaca i velemajstora Denisa Kadrića i Luke Draškovića, viđena je sadržajna borba.

Kadrić je žrtvovao topa za skakača i dva pješaka, a nakon obostrano korektne igre protivnici su se saglasili na remi.

Vrhu tabele su se priključili i legendarni velemajstor Božidar Ivanović koji je nadigrao omladinskog prvaka Vuka Miletića u sicilijanskoj odbrani i njegov kolega po tituli Nebojša Nikčević koji je savladao Stjepana Krstonijevića.

Priključak za vrhom su zadržali i Veljko Dragnić koji je crnim figurama slavio protiv Dina Grbovića i Aleksandar Tomić koji je, takođe crnima, slavio u duelu sa Savom Vujovićem.

Oni se nalaze u grupi igrača sa 3,5 poena, baš kao i Andrej Skvorcov i Nemanja Vukčević koji su remizirali u međusobnoj, zanimljivoj partiji, te Aleksandra Žerebecova koja je uspjela bijelim figurama da savlada Predraga Nikača.

Sjutra su na programu šesto i sedmo kolo, a u šestom kolu koje je na programu od devet sati i 30 minuta sastaće se: Petrov – Đukić, Tomić – Kadrić, Drašković – Ivanović, Smirnov – Skvorcov, Draganić- Šuković, Vukčević – Nikčević, Vujošević – Žerebecova.

Pokrovitelj prvenstva je Ministarstvo sporta i mladih, zlatni sponzor kompanija Kodio.

Uzbudljivu završnicu, ljubitelji šaha mogu pratiti na televiziji Mne sport i kanalu YouTube.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS