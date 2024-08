Dukić dijeli 13. mjesto nakon četvrtog dana

Podgorica, (MINA) – Crnogorski jedriličar Milivoj Dukić dijeli 13. mjesto u olimpijskoj regati nakon četvrtog takmičarskog dana i osam održanih regata.

Dukić je danas sedmu regatu završio na drugom, dok je u osmoj osvojio 26. mjesto.

On se takmiči u klasi ILCA 7.

Poslije prvog takmičarskog dana bio je osmi, nakon drugog 16, dok je nakon trećeg zauzimao 18. mjesto.

Dukić uoči posljendjeg regatnog dana prve faze takmičenja sa po 106 bodova dijeli 13. poziciju sa višestrukim osvajačem svjetskih medalja i četvrtoplasiranim iz Tokija, Filipom Bulom iz Njemačke.

Od plasmana među deset najboljih dijeli ga sedam bodova.

Dukić je u grupi sa 43 najbolja jedriličara planete, koji se bore za mjesto u TOP 10, odnosno u medal race regati, a zatim i za medalje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS