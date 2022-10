Druga liga rezultati – Podgorica dobila lidera, slavili Bokelj i Berane

Podgorica, (MINA) – Vodeća Mladost doživjela je poraz, dok su Bokelj i Berane zabilježili pobjede u 11. kolu Druge crnogorske lige.

Mladost je danas na DG areni poražena od Podgorice 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Balša Mrvaljević u 30. minutu iz jedanaesterca.

Kiks lidera iskoristio je Bokelj i pobjedom u gostima protiv Nikšića 2:0 izjednačio se sa podgoričkim klubom na čelu tabele.

Kotorski tim do sedme pobjede vodili su Igor Vukčević u 32. iz jedanaesterca i Baba Musah Alhasana u 51. minutu.

Berane je pred svojim navijačima, u duelu nekadašnjih prvoligaša, pobijedilo Zetu 2:0 i zabilježilo petu uzastopnu, ukupno šestu, pobjedu ove sezone.

Beranski tim slavio je golovima Fatiha Mukovića u 23. i Stefana Čađenovića u 37. minutu.

Otrant-Olimpik, koji je bez pobjede i nakon 11. kola, poražen je u Ulcinju od Koma 3:1.

Ekipu iz podgoričkog naselja Zlatica do pete pobjede vodili su Boško Ljumović u 14, Marko Kažić u 65. i Lazar Knežević u 75. minutu iz jedanaesterca.

Jedini pogodak za Otrant postigao je Fatmir Mulabećirović u 21. minutu.

U gostima slavio je i Grbalj protiv Igala 2:1.

Vođstvo domaćinu donio je Miloš Perović u 12. minutu.

Izjednačio je Marko Bojović u 67, a pobjedu gostima, treću ove sezone, donio je Žarko Vilotijević u 81. minutu z jedanaesterca.

Mladost i Bokelj, nakon 11. kola, dijele čelnu poziciju na tabeli sa po 23 boda.

Berane je treće sa 20, dok su po 17 bodova osvojili Podgorica i Kom.

