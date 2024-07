Drežnjak pojačao Budućnost Voli

Podgorica, (MINA) – Mateo Drežnjak novi je član Budućnost Volija, saopšteno je iz podgoričkog košarkaškog kluba.

Drežnjak, koji je prethodne dvije sezone proveo u SC Derbiju, četvrto je pojačanje Budućnost Volija za narednu sezonu.

Prethodno su ugovore potpisali Džuvan Morgan, Rašid Sulejmon i Đorđije Jovanović.

Saradnju sa podgoričkim klubom produžili su Jogi Ferel, Flečer Megi i Mekinli Rajt.

Drežnjak je prošle sezone u prosjeku bilježio 12,5 poena (sa 55 odsto šuta iz igre), 2,9 asistencija i 2,5 skokova po meču.

