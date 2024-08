Đorđe Lazić novo pojačanje Jadrana

Podgorica, (MINA) – Centar Đorđe Lazić novi je igrač Jadrana, saopšteno je iz hercegnovskog vaterpolo kluba.

Lazić je u dosadašnjoj karijeri nastupo za Partizan, Solnok iz Mađarske i Brešu iz Italije.

Sa Partizanom osvojio je četiri puta prvenstvo i tri puta Kup Srbije.

Kao član italijanske Breše ima titulu i Kup Italije.

Bio je reprezentativac Srbije, sa kojom je 20021. u Tokiju osvojio zlatnu Olimpijsku medalju.

Lazić je drugo pojačanje Jadrana za narednu sezonu, nakon povratnika na škver Dimitrija Obradovića.

Ugovore sa hercegnovskim klubom produžili su Jovan Vujović, Vasilije Radović i golman Darko Đurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS