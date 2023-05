Đoković zaustavljen u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Srpski teniser Novak Đoković u četvrtfinalu završio je nastup na Mastersu u Rimu.

On je danas poražen od Danca Holgera Runea 2:1, po setovima 6:2, 4:6 i 6:2.

Danac je do pobjede i polufinala došao nakon dva sata i 19 minuta igre.

Đoković se oprostio od titule koju je osvojio prošle godine.

