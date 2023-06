Đoković osvojio Rolan Garos

Podgorica, (MINA) – Vodeći svjetski teniser, Novak Đoković, pobjednik je Rolan Garosa u Parizu.

On je danas u finalnom meču savladao Norvežanina Kaspera Ruda 3:0 (7:6, 6:3 i 7:5) i ponovo se vratio na čelo ATP liste najboljih tenisera svijeta.

Do pobjede i trećeg trofeja na Rolan Garosu došao je nakon tri sata i 13 minuta igre.

Najbolji u Parizu bio je i 2016. i 2021. godine

Đoković, koji je ove sezone slavio i na Australijan openu u Melburnu, osvojio je 23. grend slem titulu u karijeri i postao najuspjepšniji teniser svijeta svih vremena.

U ženskoj konkurenciji trofej je osvojila Poljakinja Iga Svjontek.

