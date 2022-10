Dobar nastup Vučevića u porazu Čikaga

Podgorica, (MINA) – Čikago, čiji je član crnogorski košarkaš Nikola Vučević, poražen je od Vašingtoma 102:100, u jutros odigranom meču NBA lige.

Domaćin je do pobjede došao poenima Bredilija Bila sedam sekundi prije kraja.

Čikago je imao posljednji napad, ali je Demar Derozan promašio trojku za preokret.

Vučević je meč meč završio sa 24 poena, osam skokova i jednu asistenciju.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Kajl Kuzma sa 26, dok je Bil meč završio sa 19 poena.

U ekipi Čikaga Demar Derozan je upisao 32, a Toni Bredli 19 košaeva.

Denver je, predvođen Nikolom Jokićem, pobijedio Golden Stejt u gostima 128:123.

Jokić je upisao prvi tripl-dabl u sezoni sa 26 poena, 12 skokova i deset asistencija, nadvisio zvijezde Golden stejta.

U timu Golden stejta najbolji je bio Stef Kari sa 34 poena.

Pobjedu je upisao i Boston, koji je u gostima bio bolji od Majamija 111:104.

Boston su do pobjede vodili Džejson Tejtum sa 29 i Džejlen Braun sa 28 poena.

U ekipi Majamija najbolji je bio Tajler Hirou sa 25 koševa.

Slavio je i Portland, koji je nakon produžetka, pobijedio Finiks 113:111, poenima Anfernija Sajmonsa 7,2 sekunde prije kraja.

Junak trijumfa bio je Demijan Lilard sa 41 poenom.

Odličnu utakmicu odigrao je i Jusuf Nurkić – 20 poena i 17 skokova.

Kod Finiksa istakao se Devin Buker sa 33 poena.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS