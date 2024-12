Đinović sportista Podgorice

Podgorica, (MINA) – Član Bokserskog kluba Zlatičanin, Tomislav Đinović, najbolji je sportista Podgorice u 2024. godini, u tradicionalnom izboru Sekretarijata za sport Glavnog grada.

Đinović je priznanje zaslužio osvajanjem bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

“Prije svega želim da se zahvalim svom gradu na nagradi i da obećam nove radosti i uspjehe, već počev od maja 2025. godine kada je na programu Svjetsko prvenstvo. Za četiri godine cilj mi je i medalja na Olimpijskim igrama”, rekao je Đinović.

Za najbolji klub proglašen je Džiu džicu klub Feniks, dok je najbolji trener Dejan Vukčević, šef stručnog štaba tog sportskog kolektiva.

Zamjenik gradonačelnice Podgorice, Luka Rakčević, kazao je da su sportisti najbolji ambasadori Podgorice i Glavni grad će i dalje težiti da njima i njihovim klubovima obezbijedi što bolje uslove za rad.

“U ovoj godini smo podgoričkim sportskim organizacijama opredijelili rekordna sredstva, koja će naredne biti još veća, a uz to smo spasili Ženski rukometni klub Budućnost i njegovim preuzimanjem, kao i Vaterpolo plivačkog kluba Budućnost, obogatili porodicu gradskih klubova. U predstojećoj godini ćemo svjedočiti i nikad intenzivnijem razvoju u smislu sportske infrastrukture”, kazao je Rakčević.

Sekretar Igor Vujačića i službenici Sekretarijata za sport, Miloš Antić, Nela Tatar i Miloš Stijepović, uručili su plakete ostalim sportistima i zaslužnim sportstkim radnicima.

One za vrhunske rezultate na osnovu rezultata u seniorskoj konkurenciji dobili su karatista Omladinca Nenad Dulović, kik bokser Budućnosti Nemanja Čađenović, džiju džicu majstori Feniksa Anđela Vukčević, Aleksa Radulović, Krsto Radulović, Mladen Bojanović, Selma Ličina (bronza na SP) i Savo Jaredić.

Nagrađeni su i predstavnici džiju džicu kluba Arso Milić – Miloš Miličković i Arso Milić, Jelena Jovanović i Mladen Jokmanović iz Džiju džicu kluba Stara varoš, Maja Rajković šesto na Paraolimpijskim igrama u Parizu, disciplina bacanje koplja i Zinedin Bećović iz Tekvondo kluba S3 za osvojeno zlato na klupskom šampionatu Starog kontinenta.

Plakete za ostvarene rezultate u mlađim kategorijama u 2024. godiniza služili su Viktor Dukić (kik boks klub Rad), Jusuf Saljiu, Jovana Damjanović, Una Raković i Helena Backović iz Karata kluba Omladinac, Jelena Vukčević, Nikola Vulević, Pavle Mugoša i Ana Asanović iz Džiju džicu kluba Fenix, Vuk Džudović i Branka Mujović iz Džiju džicu kluba Stara varoš, i najmlađi među njima Sava Vujisić (Tekvondo klub S3).

Tradicionalno, na osnovu dostignuća, izabrani su i nagrađeni i najperspektivniji sportisti Glavnog grada (dječaci i djevojčice od 13 do 16 godina).

To su Matija Jovanović (Fudbalski klub Budućnost), Nađa Peković i Aleksa Radić (Odbojkaški klub Budućnost), plivač Veljko Vučinić (PVK Budućnost), vaterpolista Petar Brnović (PVK Budućnost), Elena Jovanović (Džiju džicu klub Stara varoš), Ines Terzić i Petra Marković (Karate klub Omladinac) i Mia Vuksanović (Ženski rukometni klub Budućnost).

Zlatne plakete za poseban doprinos razvoju školskog sporta uručene su Radovanu Gligoroviću (OŠ Maksim Gorki) i Marku Radusinoviću (Srednja medicinska škola), dok su za uspješnu saradnju u realizaciji programskih aktivnosti Sekretarijata za sport, kao i promociju sporta nagrađeni Fudbalski savez Crne Gore, Igor Jokanović (Crveni krst Crne Gore) i Nikola Martinović (Mjesna zajednica Nova varoš).

Zlatnu plaketu za promociju i razvoj sportske rekreacije dobio je Milan Miranović, član SRD Podgorica, a Igoru Tomiću, predsjedniku Paraolimpijskog komiteta Crne Gore, uručeno je priznanje za razvoj i promociju sporta osoba sa invaliditetom.

Sekretarijat za sport posthumno je dodijelio plakete porodicama sportskih radnika za doprinos razvoju sporta u Titogradu (Podgorici) – fudbalskim legendama Milanu Rogošiću, Zoranu Vorotoviću, Spasoju Pavloviću, Nikoli Jankoviću, kao i bivšem stonoteniskom asu Mulitnu Micu Marašu.

Nagrade za izuzetan doprinos u razvoju, organizovanju i unaprjeđenju sporta u Podgorici zaslužili su Zoran Vukčević (odbojka), Zoran Mijović (fudbal), Saša Ivanović (fudbal), Jadran Vujačić (košarka), Dragan Mugoša (boks), Mirsada Ganić (rukomet), Vesna Durković (rukomet), Marta Bojanović (rukomet), Zorica Kostić (ragbi), Rajko Ćupić i Fudbalski klub Zabjelo.

