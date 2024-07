Đinović na Paraolimpijskim igrama u Parizu

Podgorica, (MINA) – Parastrijelac Milan Đinović predstavljaće Crnu Goru na Paraolimpijskim igrama u Parizu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Navodi se da je Đinović dobio specijalnu pozivnicu Bipartitne komisije Međunarodnog paraolimpijskog komiteta, na osnovu prijave Paraolimpijskog komiteta Crne Gore.

Takmičiće se u disciplini vazdušna puška, u kategoriji SH1 – R3.

Crna Gora će se time po prvi put na Igrama pojaviti u parastreljaštvu.

„Obradovala me je vijest da ću biti učesnik Paraolimpijskih igara. Ostvaren je jedan od mojih najvećih sportskih snova. Svakako to je i nagrada za sav trud i veliko odricanje proteklih godina. Potrudiću se da opravdam odluku komisije i ostvarim dobar rezultat“, rekao je Đinović.

Đinovića je nedavno na Evropskom prvenstvu u Granadi samo 0,1 krug dijelio od plasmana na Paraolimpijske igre u Parizu.

Prošle godine četiri puta potvrdio je minimalnu kvalifikacionu normu za Paraolimpijske igre u Parizu.

Nastup u Parizu ranije su obezbijedili stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić i atletičarka Maja Rajković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS