Dinar: Bilo je grešaka, igrači pokazali hrabrost

Podgorica, (MINA) – Greške i promašeni ziceri košatali su crnogorsku reprezentaciju povoljnijeg rezultata u dueku sa Mađarskom, kazao je selektor Didije Dinar.

Mađarska je u Podgorici, u trećem kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, slavila 29:26.

Dinar je kazao da crnogorski rukometaši nijesu bili konstantni i da su se dešavale greške tokom cijele utakmice.

“Imali smo i dosta promašenih šuteva. EHF sedmice su specifične i nedostaje vremana da bi se obraćala pažnja na sve stvari. Čestitam igračima, dobro su radili i bili u utakmici do kraja”, rekao je Dinar nakon meča.

On je istakao da su crnogorski rukometaši pokazali i određenu hrabrost.

“Jurili smo rezultat i uspjeli smo koliko toliko da se vratimo. Bilo je pozitvnih stvari, a jedna od njih je rotacija i to što su skoro svi igrači dobili šansu”, dodao je Dinar.

On je pohvalio navijače i zahvalio im se na podršci.

“Atmosfera je bila fantastična, navijači su bili naš osmi igrač i to je jedan od razloga što se nismo predavali”, rekao je Dinar.

