Dinamu bod protiv Monaka, porazi Reala i Bajerna

Podgoriva, (MINA) – Fudbaleri Dinama igrali su večeras u Zagrebu protiv Monaka 2:2, u drugom kolu Lige evropskih šampiona.

Hrvatski šampion vodio je 2:0, ali je u sudijskoj nadoknadi primio drugi gol i morao da se zadovolji bodom.

Branilac trofeja, madridski Real, poražen je u gostima od Lila 1:0, dok je Bajern na Vila parku u Birmingemu izgubio od Aston Vile 1:0.

Liverpul je na Enfild roudu savladao Bolonju 2:0, dok je Juventus sa igračem manje kao gost slavio protiv protiv Lajpciga 3:2.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati: Đirona – Fejnord 2:3, Šahtjor – Atalanta 0:3, Benfika – Atletiko Madrid 4:0 i Šturm – Klub Briž 0:1.

