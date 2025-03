Dedivanović izborila finale i za osam sekundi popravila lični rekord

Podgorica, (MINA) – Crnogorska paraplivačica Iskra Dedivanović plasirala se u finale 100 metara leđno na sankcionisanom mitingu iz Svjetske serije u Linjanu i za osam sekundi popravila lični rekord.

Nastup u finalu završila je kao petoplasirana u svojoj klasi S9, dok je bila sedma u juniorskoj konkurenciji.

Rezultat karijere isplivala je u kvalifikacijama – minut, 31 sekundu i 47 stotinki.

Prethodni lični rekord iznosio je minut, 39 sekundi i 72 stotinki.

“Taj fantastičan nastup donio joj je sedmo mjesto u juniorskoj konkurenciji i peto mjesto u svojoj klasi S9, ali i plasman u juniorsko finale. U finalnoj trci ponovo je potvrdila sjajan rezultat, isplivavši 1:31.49, za sedmo mjesto u juniorskoj konkurenciji”, rekla je njen trener Danijela Bulatović.

Ona je naglasila da je Dedivanović nadmašila sva očekivanja.

“Smanjiti lični rekord za više od osam sekundi u jednoj trci ogroman je uspjeh, a još veći je ponoviti taj rezultat u finalu. To pokazuje njenu izuzetnu fizičku i mentalnu spremnost. Svakim nastupom potvrđuje da pripada vrhu paraplivanja”, rekla je Bulatović.

Dedivanović je u četvrtak za gotovo 11 sekundi popravila lični rekord na 100 metara slobodno, dok je juče na 100 metara prsno za tri sekunde i 71 stotinku plivala brže nego do sada.

Sjutra je očekuju trke na 50 metara slobodno i 100 metara delfin.

