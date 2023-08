Dečić sa Sutjeskom, Budućnost protiv Podgorice

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske, branioci trofeja, u osmini finala Kupa Crne Gore igraće protiv Dečića, dok će Budućnost biti rival ekipi Podgorice, odlučeno je danas žrijebom u Podgorici.

Za četvrfinale boriće se Jezero i Arsenal, kao i Jedinstvo Franca i Mornar.

U ostalim mečevima osmine finala sastaće se OFK Mladost Lob.bet – Bokelj, Petrovac – Grbalj, Iskra – Rudar i Kom – Berane.

Prema propozicijama, u osmini finala igra se samo jedan meč.

Mečevi osmine finala Kupa Crne Gore biće odigrani 30. avgusta.

