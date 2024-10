Dabl-dabl Vučevića u porazu Čikaga

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaš Nikola Vučević ostvario je dabl-dabl u porazu Čikaga od Nju Orleansa 123:111, na startu nove sezone NBA lige.

Vučević je za 30 minuta na terenu ubacio 21 poen, 11 skokova, a imao je i jednu asistenciju.

Bolji od Vučevića bio je Zak Lavin sa 27, Džejlen Smit je dodao 15, a poen manje Džoš Gidi.

U pobjedničkom timu najbolji je bio Brendon Ingram sa 33 poena, a pratio ga je Si Džej Mekolum sa 23.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Juta – Memfis 124:126, Portland – Golden Stejt 104:139, Los Anđeles Klipers – Finiks 113:116, Detroit – Indijana 109:115, Majami – Orlando 97:116, Filadelfija – Milvoki 109:24, Toronto – Klivlend 136:106, Atlanta – Bruklin 120:116 i Hjuston – Šarlot 105:110.

