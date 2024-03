Dabl-dabl Vučevića u pobjedi Čikaga

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaš Nikola Vučević ostvario je dabl-dabl u pobjedi Čikaga protiv Indijane, nakon produžetka, 132:129, u jutros odigranom meču NBA lige.

Vučević je trijumf svog tima doprinio sa po 12 poena i skokova.

Najzaslužniji za pobjedu Čikaga bio je Demar Derozan sa 46 poena.

U pobjedničkom timu istakli su se i Aleks Karuso sa 23 i Ajo Dosunmu sa 20 koševa.

U ekipi Indijane najbolji je bio Majls Tarner sa 27 koševa.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Detroit – Toronto 113:104

Orlando – Bruklin 114.106

Memfis – Šarlot 98:110

Nju Orleans – Klivlend 95:116

Dalas – Golden Stejt 109:99

Portland – Atlanta 106:102

Sakramento – Los Anđeles Lejkers 120:107.

