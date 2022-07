Crnogorskim vaterpolistima šesto mjesto

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore kao šestoplasirana završila je nastup na finalnom turniru Svjetske lige u Strazburu.

Crnogorski vaterpolisti poraženi su danas u meču za peto mjesto od Srbije 8:6.

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića prvi međusobni duel, na otvaranju turnira, donili su 16:8.

Srbiju je do pobjede i petog mjesta vodio Đorđe Vučinić sa tri, dok je gol manje postigao Ognjen Stojanović.

U crnogorskoj selekciji Dušan Matković je postigao tri gola, a po jedan Konstantin Averka, Stefan Vidović i Vladan Spaić.

Za treće mejsto na turniru igraće Španija i Francuska (18), dok će pobjednika Svjetske lige odlučiti duel Italije i Sjedinjenih Američkih Država (20).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS