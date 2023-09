Crnogorskim timovima u borbama i katama osam medalja

Podgorica, (MINA) – Karate reprezentacija Crne Gore posljednji takmičarski dan Prvenstva malih zemalja Evrope u Luksemburgu završila je sa osam medalja – četiri zlatne i po dvije srebrne i bronzane.

Završnog dana takmičenja na kojem učestvuju države sa manje od milion stanovnika na programu su bila ekipna takmičenja u katama i borbama.

Zlatne medalje osvojili su ženski i muški kata timovi do 14 godina u sastavu Vesna Anđušić, Lana Čormaković i Teodora Medojević, odnosno Uroš Stevović, Andrija Kosović i Dražen šutović.

Zlatni je bio i muški U 18 kata tim, u sastavu Benjamin Aljošević, Aleksa Janjić, Aleksa Šćekić i Aleksa Barjaktarović, kao i muški juniorski tim u borbama, za koji su nastupali Mihailo Gojaković, Đorđe Durutović, Lazar Đurčević i Vuk Bajović.

Srebrne medalje osvojili su juniori u borbama Vaso Abramović, Uroš Ćalić i Vuk Lučić i ekipa U 14 u borbama, za koju su nastupali Adem Ramović, Andrija Kosović, Arijan Aljošević i Aleksa Đuranović.

Bronzanim odličjima okitili su se ženski U18 kata tim Arijana Kočan, Jovana Milić i Teodora Gračun i muška U 14 ekipa u borbama Uroš Stevović, Lazar Lazović, Dahan Bašović i Rajan Zahrane.

Crna Gora je prvenstvo završila kao trećeplasirana u generalnom plasmanu sa 44 medalj4 – 14 zlatnih, devet srebrnih i 21 bronzanom.

Prvenstvo malih zemalja Evrope okupilo je u Luksemburgu 337 karatista iz devet država.

Crnu Goru je predstavljalo 57 karatista.

