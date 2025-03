Crnogorskim plivačima još tri medalje u Novom Sadu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski plivači posljednjeg takmičarskog dana mitinga u Novom Sadu završili su sa tri medalje – jednom zlatnom i dvije srebrne.

U disciplini 50 metara delfin, Miloš Milenković je doplivao do zlata, Nikola Alikavazović je na 100 metara prsno osvojio srebro i oborio apsolutni rekord Cene Gore.

Srebrna medalja pripala i Miji Đurđić u disciplini 50 metara delfin.

Ukupan bilans naših takmičara i takmičarki u Novom Sadu iznosi dvije zlatne, osam srebrnih i dvije bronzane medalje, uz šest rekorda Crne Gore.

Selektorka Danijela Franeta kazala je da su crnogorski plivači i plivačice imali odličan nastup u Novom Sadu.

“Pored osvojenih medalja i oborenih rekorda, svi su nastupili u popodnevnim finalima, što nam je pokazatelj da dobro radimo i da treba ovako i da nastavimo. Za dvije sedmice nas očekuje državno prvenstvo, tako da je ovo takmičenje bila odlična provjera za sve njih. Svima čestitam na odličnim rezultatima u nadi da ćemo u budućnosti imati još više okupljanja i nastupa za Crnu Goru”, kazala je Franeta.

