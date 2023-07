Crnogorskim odbojkašima sedmo mjesto

Podgorica, (MINA) – odbojkaška reprezentacija Crne Gore kao sedmoplasirana završila je nastup na Balkanskom prvenstvu u Tirani.

Crnogorski odbojkaši poraženi su danas u razigravanju za plasman od petog do sedmog mjesta od Sjeverne Makedonije 3:2 (23:25, 25:23, 25:14, 26:28 i 15:3).

Makedonija će za peto mjesto igrati protiv Albanije.

Crna Gora je u grupi izgubila od Rumunije i Bugarske, bez osvojenog seta.

Crnogorskim odbojkašima turnir u Tirani bio je generalna proba pred U17 Evropsko prvenstvo, koje će od 19. do 30. jula biti odigrano u Podgorici.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS