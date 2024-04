Crnogorskim kik bokserima 33 medalje u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski kik bokseri nastup na Evropskom kupu u Sarajevu završili su sa 33 medalje – devet zlatnih, 13 srebrnih i 11

bronzanih.

Seriju dobrih rezultata nastavio je Nemanja Čađenović, koji je bio zlatni u disciplini lou kik, kategorija do 71 kilogram.

On je u finalu slavio protiv Uroša Krstića iz Srbije.

Do zlata sa tri pobjede došao je Nikola Marinković (lou kik, do 75), pobjedama protiv Milana Babića iz Srbije, Ivana Raguza iz Hrvatske i u finalu nad reprezentativnim drugom Nemanjom Mandićem.

Trofej u seniorskoj konkurenciji osvojio je još Ahmet Hadžimehmedović (lou kik, +91) koji je u finalu slavio protiv Ajdina Gadža iz Bosne i Hercegovine.

Novo zlato u konkurenciji starijih juniora osvojio je Viktor Dukić (K1, +91).

U finalnoj borbi porazio je Aleksu Germaka iz Srbije.

Najviše mjesto na pobjedničkom postolju zauzeli su još stariji junior Ehad Dautović (lou kik, -67) i mlađi juniori Jovan Lipovina (lou kik, -54), Andrija Radoman (lou kik, -60) Vasilije Krivokapić (lou kik, +81 kg) i Slađana Božović (lou kik, -56).

Srebrnim odličjima okitili su seniori Stefan Grgurević (lou kik, -50), Viktor Borozan (lou kik, -67), Nemanja Mandić (lou kik, -75) i Alfred Koci (lou kik, -86).

Srebrni su bili i juniori Fariz Dacić (lou kik, -60), Luka Heber (lou kik, -67), Ishak Agović (lou kik, -75), mlađi juniori Isah Tarhaniš (lou kik, -60), Almin Skenderović (lou kik, -67), Džejlan Murić (lou kik,-67), Đuro Božinović (lou kik, -75), kao i na tatamiju kadet Ajas Kalač (lajt kontakt, -47) i juniorka Nermina Škrijelj (kik lajt, -60).

Bronzana odličja zaslužili su senior Antonio Lukić (kik lajt, -94), juniori Aleksa Šarčević (kik lajt, -57), Vasilije Ševaljević (kik lajt, -94), Pavle Petrović (K1, -54), Nemanja Radnjić (lou kik, -57), Daris Muratović (lou kik, -71), Bohdan Sukovetski (lou kik, -71), Janja Nikolić (lou kik, -48), Aleksandra Matković (kik lajt, -60), Muzafera Kujević (lajt kontakt, -60) i kadet Miloš Vojinović (+69).

Kik boks reprezentacija Crne Gore zauzela je 1. mjesto u ukupnom plasmanu, u ringovnim disciplinama.

