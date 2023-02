Crnogorskim karatistima pet medalja u Larnaki

Podgorica, (MINA) – Karate reprezentacija Crne Gore sa pet bronzanih medalja završila je nastup na Evropskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u Larnaki.

Nastup na pobjedničkom postolju izborili su kadetkinja Jovana Damjanović, juniori Andrija Danilović i Emre Saljiu i mlađi seniori Nemanja Mikulić i Nemanja Jovović.

Na korak od medalje bili su i su kadet Anes Arifaj i muški kadetsko-juniorski tim, ali su izgubili mečeve za medalje i završili kao petoplasirani.

Damjanović je u meču za treće mjesto u kategoriji do 61 kilogram pobijedila Elizu Bauld iz Škotske.

Meč je završen neriješeno 2:2, a presudio je prvi osvojeni poen članice Omladinca.

Njen klupski drug, Danilović u kategoriji do 68 kilograma, do medalje došao je pobjedom protiv Grka Stilianosa Ftilakisa 6:0.

U kategoriji do 76 kilograma, Saljiu je u borbi za medalju bio je bolji od Njemca Adriana Hajnriha 1:0.

U kategoriji do 84 kilograma, Mikulić je bio bolji od Mahira Džuha iz Bosne i Hercegovine 2:0.

Uspješan nastup kompletirao je Jovović, u kategoriji preko 84 kilograma, pobjedom protiv

Hrvata Darija Gluhinića 1:0.

Od Arifaja je, u meču za treće mjesto u kategoriji do 70 kilograma, poražen od Slovaka Ričarda Turcanika.

Borba je završena neriješeno 7;7, ali je presudilo pravilo prvog osvojenog poena.

Nijanse su odlučivale i osvajača bronzane medalje u katama ekipno.

Kadetsko-juniorski tim, u sastavu Benjamin Aljošević, Aleksa Janjić i Ajsel Geršvic, u meču za medalju izgubio je od Hrvatske.

Oba tima imala su istu ocjenu (40,6), pa je pobjednika presudila najveća.

