Crnogorskim karatistima još tri zlatne medalje i prvo mjesto u generalnom plasmanu

Podgorica, (MINA) – Karate reprezentacija Crne Gore posljednjeg, trećeg, takmičarskog dana seniorskog prvenstva Balkana u Podgorici osvojila je tri zlatne medalje i nastup na šampionatu završila kao prvoplasirana u generalnom plasmanu.

Crnogorski karatisti do prvog mjesta došli su sa sedam zlatnih, jednom srebrnom i tri bronzane medalje.

Prvaci Balkana posljednjeg dana šampionata postali su muški i ženski kata timovi i muški tim u borbama.

Na korak od pobjedničkog postolja bio je i ženski tim u borbama, ali je izgubio meč za medalju.

Muški kata tim, u sastavu Vladimir Mijač, Kenan Nikočević, Arijan Kočan i Nikola Milić, u finalu pobijedio je Tursku 25,70 – 24,40.

Prethodno je slavio i protiv Srbije 24,90 – 23,30 i treći put uzastopno došao do zlatnog balkanskog odličja.

“Zlatna medalja i titula prvaka Balkana predstavlja sjajnu uvertiru za Evropsko prvenstvo u Zadru. Forma ide uzlaznom putanjom, nadam se da će nas i zdravlje poslužiti”, rekao je Mijač.

Ženski tim, za koji su nastupali Mila Mraković, Maša Đukanović i Džena Canović, u finalu pobijedio je Srbiju 24,40 – 23,70.

U polufinalu crnogorski tri eliminisao je Bosnu i Hercegovinu 23,70-23,10.

“Ostvarile smo veliki uspjeh. Zlatna medalja biće nam veliki podstrek za još jači rad, kako bi još spremnije dočekale naredna takmičenja”, rekla je Canović.

Muška ekipa u borba do zlatne medalje došla je pobjedom protiv Srbije 3:1.

Ekipa u sastavu, Nenad Dulović, Nikola Malović, Nemanja Mikulić, Emre Saljiu, Nemanja i Lazar Jovović i Lazar Potpara, prethodno je slavila protiv Hrvatske 3:2 i Turske 3:0.

“Čestitke momcima na izvanrednom rezultatu. Postali smo prvaci Balkana, a o veličini ostvarenog rezultata najbolje govori činjenica da smo pobijedili Hrvatsku, prvake Evrope, a u finalu Srbiju, koja je prošle godine bila šampion Balkana”, rekao je Malović.

Ženska ekipa u borbama, za koju su nastupali Vasilisa Bujić, Ana Drašković, Milena Jovanović i Dragana Konjević, eliminisala je na startu Tursku, dok je u meču za finale izgubila od Hrvatske.

U meču za medalju nijanse su odlučile na stanu selekcije Kosova.

Zlatne medalje juče su osvojili Ognjen Bjelajac (do 60), Nenad Dulović (do 67) i Nemanja Mikulić (do 75), a u petak Vladimir Mijač u katama.

Srebrni je bio Nikola Malović (do 84), dok su bronzane medaje osvojili Ognjen Otašević (do 60), Nemanja Jovović (preko 84) i Milena Jovanović (preko 68).

Uspješan nastup imao je i Igor Dijanić, koji je u konkurenciji veterana preko 45 godina (kategorija preko 85 kilograma) osvojio bronzanu medalju.

Šampionat u dvorani Verde okupio je 298 takmičara iz 12 država, članica Balkanske karate federacije.

