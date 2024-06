Crnogorskim atletičarima četiri medalje na Gibraltaru

Podgorica, (MINA) – Atletska reprezentacija Crne Gore sa četiri medalje završila je nastup na Prvenstvu malih država Evrope na Gibraltaru.

Osvojena je jedna zlatna i tri srebrne medalje, što je najbolji rezultat na tom takmičenju.

Zlatnu medalju u bacanju kugle osvojio je Tomaš Đurović sa rezultatom 18 metara i 61 centimetar.

Srebrni su bili bacač diska Danijel Furtula (60,23), Marija Vuković u skoku u vis (177) i Anđela Drobnjak u disciplini 100 metara sa preponama (14.50).

Na korak od medalje bio je i Ognjen Marsenić u trci na 100 metara, koju je kao prvoplasirani istrčao za

10,83 sekundi.

S obzirom da da je nastupio u slabijoj grupi, medalje su pripale takmičarima iz prve grupe, a Marsenića su od medalje dijelila tri stotinke.

Kao četvrtoplasirana završila je Vesna Kljajević u bacanju kugle sa rezultatom 14,58 metara, dok je Ivan Kukuljević u bacanju diska bio peti hicem od 50,06 metara.

Crnogorske atletuičare predvodio je trener Danilo Ristić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS