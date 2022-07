Crnogorski vaterpolisti za peto mjesto

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće za peto mjesto na finalnom turniru Svjetske lige u Strazburu.

Crnogorski vaterpolisti pobijedili su danas u razigravanju za plasman od petog do osmog mjesta selekciju Australije 9:6.

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića revanširali su se rivalu za poraz u grupi (9:8), u većem dijelu meča bili su u vođstvu, koje je sredinom treće četvrtine iznosilo i dva gola (6:4).

Australija je povela na startu 1:0, vodila je i 2:1, a posljednji put uspjela je da izjednači početkom posljednjeg dijela meča (6:6).

U samom finišu Crna Gora je golovima Konstantina Averke i Dušana Matkovića stekla tri gola prednosti i riješila pitanje pobjednika.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Konstantin Averka sa četiri, Dušan Matković je postigao tri, a po gol Vlado Popadić i Stefan Vidović.

Rival crnogorskim vaterpolistima u meču za peto mjesto, sjutra u 16 sati, biće bolji iz duela Srbije i Kanade.

Za plasman u finale boriće se večeras Španija i Italija, odnosno Francuska i Sjedinjenen Američke Države.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS