Crnogorski vaterpolisti u polufinalu Evropskog prvenstva

Podgorica, (MINA) – Juniorska vaterolo reprezentacija Crne Gore plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva.

CRnogorski vaterpolisti savladali su danas u Burgasu, u četvrtfinalnom meču, selekciju Srbije, nakon boljeg izvođenja peteraca, 18:17 (1:4, 4:2, 5:4, 3:3 i 5:4).

Junak trijumfa bio je golman Andrija Bjelica, koji je odbranio dva peterca, oba Miljanu Đokanoviću u prvoj i šestoj seriji.

Srbija, koja je u grupi upisala tri pobjede i imala dan odmora, mnogo je bolje počela meč, povela je 3:0, pa 5:1, početkom druge četvrtine.

Mlade “ajkule” su do kraja pokazale kakav talenat posjeduju, ekspresno su serijom 3:0 za tri minuta, smanjile na 5:4, da bi u trećoj četvrtini i preokrenule.

Bilo je 7:5 za rivala, a dva minuta prije kraja tog perioda 9:8 za crnogorski tim.

Od tada je Crna Gora konstantno bila u prednosti, mogla je da dođe do pobjede i u regularnom dijelu, a Srbija je gol za izjednačenje 13:13 postigla 21 sekundu prije kraja.

Crna Gora je imala posljednji napad, nije ga iskoristila, ali je u penal-ruletu došla do velike pobjede.

Računajući i peterce, najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Danilo Stupar sa šest golova, po tri su upisali Srđan Janović i Strahinja Gojković, po dva Balša Vučković i Tim Perov, a po jedan Draško Samardžić i Nikola Petrović.

Protivnik Crne Gore u polufinalu, koje se igra sjutra, biće bolji iz duela Njemačka – Mađarska.

