Crnogorski vaterpolisti u Bukureštu bolji od Srbije

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Bukureštu selekciju Srbije 16:15, u drugom kolu kvalifikacionog turnira za Svjetski kup.

To je prvi trijumf izabranika selektora Dejana Savića na turniru, nakon jučerašnjeg startnog poraza od Grčke 18:10.

Srbija je bez bodova, nakon što je ranije danas izgubila od Grčke 17:13.

U duelu sa puno oscilacija, crnogorski vaterpolisti nadigrali su rivala, a sredinom treće četvrtine

imala je prednost od osam golova (14:6).

Srbija se vratila u meč serijom od pet vezanih golova za 14:11 na kraju tog dijela meča.

Crnogorski vaterpolisti su u posljednjoj četvrtini, uprkos brojnim greškama, uspjeli da sačuvaju prednost i upišu bodove.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bili su Đuro Radović i Nikola Moskov sa po tri, Vasilije Radović, Vlado Popadić i Dušan Matković postigli su po dva, a po jedan Jovan Vujović, Balša Vučković, Miroslav Perković i Danilo Radović.

U selekciji Srbije istakli su se Nikola Lukić i Luka Gladović sa po četiri gola.

Crnogorsku selekciju sjutra očekuje duel sa Francuskom, za plasman u četvrtfinale.

Crnogorskim vaterpolistima mečevi u Bukureštu nemaju rezultatski značaj, jer je Crna Gora, kao domaćin finala Svjetskog kupa, izborila direktan plasman na završni turnir.

