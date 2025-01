Crnogorski vaterpolisti sjutra sa Grčkom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Bukureštu protiv Grčke na startu kvalifikacionog turnira za Svjetski kup.

Početak duela zakazan je za 15 sati i 30 minuta.

Crnogorske vaterpoliste dan kasnije (17.30) očekuje i meč sa Srbijom.

Ti dueli za izabranike selektora Dejana Savića neće imati rezultatski značaj, jer je Crna Gora, kao domaćin finala Svjetskog kupa, izborila direktan plasman na završni turnir.

Prema propozicijama, pobjednici grupa izboriće direktan plasman u četvrtfinale, dok će drugoplasirane i trećeplasirane reprezentacije razigravati za plasman među osam najboljih.

Najboljih šest ekipa sa turnira u Rumuniji, uz dvije iz B divizije, izboriće plasman na finalni turnir.

Najbolje tri selekcije sa finalnog turnira izboriće plasman na Svjetsko prvenstvo, čiji je domaćin Singapur od 11. jula do 3. avgusta.

Nastup na šampionatu ranije su osigurali reprezentacije Srbije, Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS