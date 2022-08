Crnogorski vaterpolisti pobijedili i Španiju

Podgorica, (MINA) – Seniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobjednik je turnira u Dizeldorfu.

Crnogorski vaterpolisti savladali su u drugom kolu selekciju Španije 14:13 i sa dva trijumfa, kao prvoplasirani, završili nastup na pripremnom turniru.

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića juče su bili bolji od Njemačke 12:7.

Dvostruki strijelci u crnogorskoj selekciji bili su Miroslav Perković, Bogdan Đurđić, Aleksa Ukropina, Marko Petković i Marko Mršić, dok su se po jednom upisali Vasilije Radović, Kanstantsin Averka, Vlado Popadić i Vladan Spaić.

U španskoj selekciji najbolji je bio Ser Kabanjas sa četiri pogotka.

Izabranicima selektora Vladimira Gojkovića turnir u Dizeldorfu bio je posljednja je provjera za Evropsko prvenstvo u Splitu.

Šampionat počinje 29. avgusta, a crnogorska selekcija je u grupi A sa Italijom, Slovačkom i Gruzijom.

U grupi B su Hrvatska, Grčka, Francuska i Malta, C grupu čine Španija, Njemačka, Holandija i Rumunija, dok su u D grupi rivali Srbija, Mađarska, Slovenija i Izrael.

Pobjednici grupa izboriće direktan plasman u četvrtfinale, dok će drugoplasirane i trećeplasirane kroz osminu finala tražiti plasman među osam najboljih.

