Crnogorski vaterpolisti pobijedili Australiju

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Kotoru, u prijateljskom meču, selekciju Australije 15:11.

Crnogorska reprezentacija odlučujuću prednost ostvarila je u trećoj četvrtini, koju je dobila 6:0 i uoči posljednjeg dijela povela 13:7.

Australija je, nakon serije od četiri vezana gola, povela 6:3 početkom druge četvrtine.

Domaćin je do kraja tog dijela napravio preokret (7:6), a u trećoj četvrtini riješio pitanje pobjednika.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Konstantin Averka sa četiri, Danilo Radović postigao je tri, a gol manje Marko Mršić.

Po jednom u listu strijelaca upisali su se Martin Gardašević, Dušan Banićević, Milroslav Perković, Savo Ćetković, Andrija Korać i Vuk Drašković.

U australijskoj selekciji najbolji je bio Nejtan Pauer sa četiri gola.

Duel Crne Gore i Australije odigran je u sklopu priprema za Svjetski kup, koji 8. marta počinje u Podgorici.

Rivali Crne Gore na Svjetskom kupu biće Španija, Srbija, Grčka, Gruzija i Australija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS